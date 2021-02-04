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开展技能培训 助残疾人就业创业（我为群众办实事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:19

　　近日，由市残联组织的2021年首期市本级残疾人职业技能提升培训班，在我市残疾人职业技术培训学校开班。

　　26日上午，记者在市残疾人职业技术培训学校看到，来自我市各县区的60多名残疾人朋友，根据自身特长和兴趣爱好，正在绘画、淘宝网云客服、美发艺术3个培训班上课。

　　“我从新安县来这里参加绘画培训，希望能有一技之长，今后好创业或就业。”绘画班的女学员闫丽珠说，培训班全免费、包吃住，还有生活辅导老师帮忙料理日常生活，她会好好珍惜这次学习机会。

　　淘宝网云客服培训班里，坐在电动轮椅上教学的老师叫杜帅，他曾参加市残联组织的此类培训班，后来实现了就业，收入还很可观。他说，在淘宝网云客服培训班学成后，在家里就能上班，很适合肢残的朋友，“我希望以我的亲身经历，帮助更多残疾人朋友实现就业，增加收入”。

　　据市残联就业办培训科科长田艳旭介绍，市残联今年的重点工作之一，就是以精准的职业能力测评、高质量的培训、全方位的服务，推动残疾人稳定就业、创业，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。本期残疾人职业技能提升培训班，旨在拓宽残疾人就业渠道，解决残疾人就业难、收入少的问题。市残疾人职业技术培训学校通过对残疾人进行“讲、传、练”的理论培训和实际操作培训，帮助残疾人实现易学习、好就业的目标。

　　“下半年，我们还将举办类似培训班。”田艳旭说，本期培训班已满员，有意愿参加培训的残疾人朋友，可以向所在县区残联报名，参加绘画、淘宝网云客服、美发艺术、服装裁剪、手工制作、中医按摩、小儿推拿、艾灸、电子商务等项目的全免费、包吃住培训。

　　田艳旭说，市残联深入开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”，在培训结束后，将通过推荐就业、帮扶就业等措施，增强残疾人致富的“造血功能”，达到“帮一人就业，暖一个家庭”的目的。（记者 冯莹雅 通讯员 崔婕）
[ 责任编辑：崔利利]
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