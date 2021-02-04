高招帮帮团：考生不能穿含金属的衣服、鞋子入场

2021年高考，我省继续实行无声入场。如何实施？啥样的衣服符合要求？最近，我市不少高中进行了模拟演练，一起去现场看看！

2021年高考，我省继续实行无声入场。如何实施？啥样的衣服符合要求？最近，我市不少高中进行了模拟演练，一起去现场看看！

鞋眼含金属

无声入场

鞋子、饰品等含金属不符合要求

昨日，市八中高三(2)班进行无声入场模拟演练。

无声入场是指高考时所有考生都必须接受金属探测器检测，无报警声响方可入场。因此，考生不能穿含金属的衣服、鞋子，不能戴金属饰品。

在演练现场，老师手持金属探测器，按从身体正面至背面、从上到下的顺序，对考生的头部(双耳)、躯干、四肢，特别是耳、口部位和鞋底进行全面细致检查。一名考生无声入场检测需十几秒。

“嘀嘀——”一名男生在接受检测时，金属探测器发出报警声，指示灯变为红色。“我专门穿了T恤、运动裤，为啥还会报警？”他很疑惑。一检查，原来他穿的运动裤抽绳头含有金属。

经过当天的模拟演练，哪些问题容易被忽略？市八中高三年级组长、高三(2)班班主任李永强提醒：

●鞋子当天有近一半学生穿的运动鞋、板鞋的鞋眼(穿鞋带的孔)是含金属的，金属探测器会报警；还有女生穿的凉鞋装饰物含金属。

●衣服几名学生裤子上有金属拉链，还有的学生运动裤的抽绳头等部件含金属。

皮筋上带有金属装饰物

●饰品有的女生用来扎头发的皮筋，上面带有金属装饰物，还有的学生戴含金属的项链、手表、手环等。

“这些含金属的物品，都不符合无声入场要求。”李永强说，高考时，建议穿简单的T恤、运动裤，“一脚蹬”鞋，不戴饰品。

无声入场检测是什么样的？可关注“洛阳教育发布”视频号，观看相关视频。关于无声入场，若您还有疑问，可关注明天(6月1日)的《洛阳晚报·教育周刊》。