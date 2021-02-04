迎来建党百年 洛阳交出战贫出彩答卷 乡村振兴再启新征途

5月27日，全省脱贫攻坚总结表彰大会隆重召开，向中原大地发出了弘扬脱贫攻坚精神，全面推进乡村振兴，向着第二个百年奋斗目标扎实迈进的动员令。8年精准扶贫、5年脱贫攻坚。洛阳和全国全省同步实现全面小康——河洛大地6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题成为历史，在河洛文明的史诗中书写下新时代熠熠生辉的壮丽篇章。

洛宁县罗岭乡美景如画 记者 曾宪平 摄

民亦劳止，汔可小康。千年梦想，一朝梦圆。

“我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。”习近平总书记庄严宣告。

5月27日，全省脱贫攻坚总结表彰大会隆重召开，向中原大地发出了弘扬脱贫攻坚精神，全面推进乡村振兴，向着第二个百年奋斗目标扎实迈进的动员令。

8年精准扶贫、5年脱贫攻坚。洛阳和全国全省同步实现全面小康——河洛大地6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题成为历史，在河洛文明的史诗中书写下新时代熠熠生辉的壮丽篇章。

今天，山乡巨变，产业兴了、生态美了、老乡富了。乡亲们的心热起来、脑活起来、手动起来、脚迈起来，在乡村振兴的希望田野上，奔向崭新的生活。