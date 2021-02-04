“碳中和”里有“金山”(河洛观潮）

前不久，中国船舶七二五所研发的LNG气化器产品中标我国某重点项目。这是该所围绕国家“碳达峰、碳中和”目标开发多年的重大石化能源装备，成功填补国内空白。“碳达峰、碳中和”，这六个字不仅在变革当下产业格局，也孕育着未来发展的“金山银山”。

前不久，中国船舶七二五所研发的LNG气化器产品中标我国某重点项目。这是该所围绕国家“碳达峰、碳中和”目标开发多年的重大石化能源装备，成功填补国内空白。“碳达峰、碳中和”，这六个字不仅在变革当下产业格局，也孕育着未来发展的“金山银山”。

碳中和，简单地说就是通过各种形式抵消生产生活中产生的二氧化碳，实现二氧化碳零排放。我国郑重承诺，在2030年达到碳排放峰值后，争取2060年前实现碳中和。这背后，蕴藏着零碳产业发展的巨大潜力。根据国内权威部门测算，2030年碳达峰目标实现时，全社会预计向零碳产业投资8.5万亿元，拉动14万亿元产值、创造10.9万亿元GDP。加快拥抱“碳达峰、碳中和”带来的发展机遇，不仅体现着胸怀“国之大者”的站位担当，更展现出“融入新发展格局”的积极姿态。

事实上，“碳达峰、碳中和”中有刚性约束、倒逼机制，有产业规则重塑的“危”与“机”。审视自身，我市以风电叶片、光伏硅片、锂电池等为代表产品的新能源产业优势明显、前景看好，作为黄河流域的一道生态屏障，自身生态资源也蕴含巨大的碳汇潜力。我市电解铝等高用能产业、涉及油品制造的石化产业等，则或多或少面临转型压力。环视四周，从乌海市低碳产业园20个重点项目集中开工，到信阳市启动国内首个碳中和示范园区建设，新一轮分享零碳经济“盛宴”的区域竞争正在展开。面对零碳转型的渐近潮响，锚定未来、果断投入，就会放大机遇；消极应对、被动掉队，机遇就会擦肩而过，甚至演变为危机！

弄潮“碳达峰、碳中和”，既要抬头看天，也要埋头赶路。迈入“十四五”，我市提出构建“755”现代产业体系，在新兴产业中增加了节能环保产业，体现的正是一座城市的高瞻远瞩。当下，我们要强化系统思维，利用好国家节能降碳政策，研究推出我市碳排放达峰行动方案，部署落实一批能“领跑未来”的重大项目。同时，要以更大力度推进产业、能源、运输、用地“四大结构调整”，实现减污降碳协同效应，推动产业转型向“新”向“绿”。把眼光投向长远，抢滩零碳经济发展前沿，洛阳必将拥抱产业转型的高光未来！(张锐鑫)