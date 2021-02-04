本周洛阳以多云天气为主 部分地区将出现强对流天气

今天我市多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，气温22℃到34℃。

刚过去的双休日，高温就像月底冲业绩一样，疯狂“加班”，市气象台连续两天发布高温橙色预警信号，提醒公众做好应对37℃以上高温天气的准备。

新的一周，前期洛阳以多云天气为主，部分地区将出现阵雨、雷阵雨和短时强对流天气，虽然最高气温比上周稍有回落，但依然维持在30℃以上。周后期以晴好天气为主，干热将重新夺回天气控制权。

来看看市气象台发布的周天气预报。据气象资料分析，今日到6月2日，我市上空云系增多，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气。周内空气污染扩散气象条件整体较好。

●5月31日(周一)：多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，气温22℃到34℃。

●6月1日(周二)：多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，气温22℃到34℃。

●6月2日(周三)：多云转阴天，大部分地区有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温22℃到32℃。

●6月3日(周四)：多云转晴天，气温18℃到33℃。

●6月4日(周五)：晴天间多云，气温19℃到33℃。

●6月5日(周六)：晴天间多云，气温20℃到36℃。

●6月6日(周日)：晴天间多云，气温22℃到38℃。

(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)