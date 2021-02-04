洛阳晚报社区文化行活动走进升龙广场E区和建业高尔夫小区

为促进和谐社区建设，丰富居民业余文化生活，营造文明和谐社区氛围，29日、30日，交通银行·洛阳晚报社区文化行活动分别走进西工区升龙广场E区和洛龙区建业高尔夫小区，为居民带去了精彩的演出，同时送去了贴心服务。

社区文化行活动现场

为促进和谐社区建设，丰富居民业余文化生活，营造文明和谐社区氛围，29日、30日，交通银行·洛阳晚报社区文化行活动分别走进西工区升龙广场E区和洛龙区建业高尔夫小区，为居民带去了精彩的演出，同时送去了贴心服务。

演出现场，声乐、舞蹈等节目轮番上演，精彩的表演赢得观众阵阵掌声，现场一片欢乐景象。

义诊现场，医生们耐心为社区居民测量血压，解答居民提出的问题，宣传健康小知识及提出科学饮食建议。

“老爷子，您想剪个啥样的发型？”志愿者带着工具，为居民免费理发。当天，在建业高尔夫小区南广场上，不少老人保持距离等待理发。

“年纪大了，腿脚不好，去理发店不方便，社区文化行活动开展的免费理发活动，让我们不出小区就能享受贴心服务。”一位姓曹的老人笑着说。

在“律师帮帮团”接待过程中，一位来自洛宁县的刘先生咨询，其经人介绍，4月中旬到洛龙区某工地从事木工工作，老板答应他们工资10天一结，但仅付了10天工资，后期工资便未再支付，现在联系不上老板，该怎么办？

河南大进律师事务所律师夏江初表示，根据《保障农民工工资支付条例》第3条规定，农民工有按时足额获取工资的权利，任何单位和个人不得拖欠农民工工资。同时，严禁将工程发包或分包给不具有资质的个人，在工程违法分包、转包情况下，根据《保障农民工工资支付条例》第30条规定，农民工工资由总承包单位先行清偿，清偿后可另行追偿。夏江初建议农民工朋友在外务工时，一定要通过正规途径到正规单位，并与用人单位签订劳务用工合同，充分维护自身合法权益。

活动当天，网络诈骗知识宣讲、非遗项目体验等便民服务展位也吸引了许多居民关注。

主办方表示，社区文化行活动旨在丰富社区文化活动，让居民参与进来，同时让他们感受到社区服务就在身边，美好生活就在身边。（记者 贾臻 文/图）