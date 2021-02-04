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洛阳乡镇党委换届工作全面完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.30 20:52

　　洛报融媒记者从洛阳市委组织部获悉，截至5月27日，洛阳市130个乡镇党委换届工作全面完成，顺利选出新一届乡镇党委领导班子和出席县区党代会代表，为全面建设社会主义现代化强市提供了坚强组织保证。

　　自乡镇党委换届工作启动以来，洛阳紧紧围绕绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象工作目标，坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事的方针贯穿于换届工作始终，扎实有序推动乡镇领导班子换届各项任务落实；坚持把选人用人作为换届工作的重中之重，落实好干部标准，树立正确用人导向；坚持严的主基调，严肃换届风气，确保换届工作高质量。

　　通过换届，洛阳乡镇领导班子年龄结构、学历层次、专业结构、来源渠道更加合理。全市130个乡镇共产生党委委员1151人，其中新进党委班子296人，乡镇党委委员平均年龄38.5岁，大专及以上学历占98.1%，本乡本土干部230人，占20%。熟悉乡村振兴、基层治理、新型城镇化建设等工作的干部大幅增加，一大批年富力强、有工作能力、有发展潜力、有干事创业热情的年轻干部进入到新一届乡镇领导班子队伍，班子战斗力和凝聚力得到进一步提高。

　　洛阳市委组织部相关负责人表示，下步将持续做好换届“后半篇”文章，抓好乡镇领导班子整体能力提升，提高乡镇“一把手”驾驭全局、抓好党的建设及领导经济社会各项工作的能力和本领，指导各县区围绕基层组织建设、乡村振兴、产业发展等定期开展乡镇领导班子成员专题培训，帮助新班子进一步理清思路、绘好蓝图，以高质量换届助推发展高质量、党建高质量。同时，进一步树立“能者上、庸者下”鲜明导向，常态化选拔使用对党绝对忠诚、素质能力过硬、堪当时代重任的优秀干部进入乡镇领导班子，把在重大斗争实践中经受住考验的干部发现和使用起来，对能力不足、不在状态的人员坚决及时予以调整，真正形成“能上能下”的用人机制，在基层进一步营造浓厚干事创业氛围。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵明)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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