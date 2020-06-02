丰收啦！洛阳362万亩小麦进入大规模“收获时间”

“三夏”大忙时节到来，洛阳362万亩小麦进入大规模“收获时间”。洛阳市农业农村部门最新农情调度显示，今年洛阳小麦生产形势总体较好，好于去年，优于常年，丰收在望。截至30日，全市已累计收获小麦98万亩。

“三夏”大忙时节到来，洛阳362万亩小麦进入大规模“收获时间”。洛阳市农业农村部门最新农情调度显示，今年洛阳小麦生产形势总体较好，好于去年，优于常年，丰收在望。截至30日，全市已累计收获小麦98万亩。

去冬以来，我市在种足种好小麦的基础上，着力抓好麦田管理、农技推广和病虫害防治，牢牢掌握粮食生产主动权。根据农业农村部门初步测产，全市小麦平均亩穗数、穗粒数、千粒重均有增加，生长势头良好。

麦熟一晌，抢时夺粮。今年“三夏”期间，全市将投入各类农业机械19.9万台(套)，并绘制好小麦成熟示意图、机械作业调配图以及天气预测分析图，科学组织机收会战，确保成熟一片、收获一片。同时，全市将把机收减损作为机收会战的重要内容，严格执行作业规范，把机收质量提上去、收获损失降下来，确保机收损失控制在3%以内。

在全力以赴实现夏粮颗粒归仓的同时，全市将抢时开展夏种夏管，种足种好秋作物，确保秋粮面积稳定在400万亩以上。此外，各地要抓住夏播时机，大力调整优化种植结构，扩大优质花生、优质谷子、烟薯轮作、饲用玉米等规模，持续提高农业供给质量。(洛报融媒记者 白云飞 文/图)