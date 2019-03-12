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清洛基地首席科学家雒建斌获颁2020年度陈嘉庚科学奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.30 20:56

　　30日，记者从清洛基地获悉，在近日召开的中国科学院第二十次、中国工程院第十五次院士大会期间，2020年度陈嘉庚科学奖举行颁奖仪式。中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清洛基地首席科学家雒建斌院士的科研项目《摩擦中微粒作用机制及超滑机理》荣获2020年度陈嘉庚科学奖，雒建斌院士出席仪式并接受颁奖。

　　雒建斌院士主要从事纳米摩擦学和纳米制造研究，在薄膜润滑、超滑等领域有重要贡献，曾获4项国家科学技术奖、美国STLE国际奖、中国摩擦学分会最高成就奖等。

　　作为清洛基地首席科学家，雒建斌院士主要负责确立基地的整体发展领域及研发方向，并通过推进产业合作、参与“院士洛阳行”等活动，积极助力我市高质量发展。

　　此前，由清洛基地牵线搭桥，雒建斌院士团队孵化公司凭借在磨削液性能提升方面的独特优势，与我市企业鸿元轴承开展合作，双方在磨削液产品采购方面达成实质项目合同，并形成多方面合作意向。

　　去年10月，雒建斌院士还牵头联合王玉明等多位院士、业内专家，及清华大学机械工程系、清洛基地和轴研所等多家单位，在我市启动中国科学院学部咨询评议项目《我国高端轴承领域卡脖子技术现状调查研究》，旨在针对我国轴承领域技术发展战略问题进行调研，助力我国高端轴承实现国产化突破。

　　陈嘉庚科学奖是以对中国科教事业发展做出杰出贡献的爱国侨领陈嘉庚先生的名字命名的科学奖励，用于奖励在中国做出重大原创性科学技术成果的科学家。陈嘉庚科学奖每两年评选一次，每个奖项每次评选1项获奖成果，奖励奖金100万元人民币，同时颁发金质奖章。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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