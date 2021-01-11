洛阳2020年度“小巨人”（培育）企业申报工作启动

30日，记者从市工信局获悉，我市2020年度“小巨人”(培育)企业申报工作近日正式启动。

30日，记者从市工信局获悉，我市2020年度“小巨人”(培育)企业申报工作近日正式启动。

此次申报共分为3项内容，在2020年度“小巨人”培育企业方面，申报对象应为“755”现代产业体系等制造业重点领域内企业，符合在洛注册并独立核算，企业2019年、2020年主营业务收入在3000万元至3亿元之间，且企业2020年主营业务收入增速高于全市规模以上工业企业平均增速10个百分点以上等条件。

在2020年度洛阳市“小巨人”企业申报方面，申报对象为2016至2019年度“小巨人”培育企业，符合企业2020年主营业务收入超过5亿元、申请时企业不在国家企业信用信息公示系统经营异常名录中且无严重违法失信记录等条件。

在2020年度洛阳市“小巨人”年度考核达标奖励申报方面，申报对象包含以上两种，对于达到考核目标的，市财政将依据企业相关指标分别给予30万元、50万元或80万元的奖励资金。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞)