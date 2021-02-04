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石窟寺考古与考古报告编写座谈会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.30 17:43

　　30日上午，在洛阳举行了石窟寺考古与考古报告编写座谈会。来自敦煌研究院、云冈研究院、龙门石窟研究院和大足石刻研究院的领导专家济济一堂，就石窟寺考古与考古报告编写进行座谈，并签订战略合作框架协议。

　　这次座谈会的召开，是为学习贯彻习近平总书记关于石窟寺保护利用和我国考古工作的重要讲话精神的积极响应，是落实党中央、国务院的决策和上级工作部署的重要举措，敦煌、云冈、大足、龙门四大石窟世界遗产地之间互学互鉴，推动石窟寺考古研究和考古报告编写等领域学术发展，深入开展石窟寺考古和考古报告编写工作经验交流。

　　本次座谈会上，来自我国石窟寺保护研究领域的专家学者进行了深入讨论，并表决通过了《敦煌、云冈、龙门、大足四大石窟世界遗产地战略发展联盟章程》，正式成立战略发展联盟，加强学术科研领域交流，建立四大石窟世界遗产地长期有效的深度合作机制等。另外，四大石窟寺一致同意共同签订《敦煌研究院、云冈研究院、龙门石窟研究院、大足石刻研究院战略合作框架协议》，四方主要在石窟寺保护理念和技术合作、人才培养和培训、数字化工作、宣传展览、文化活化与社会教育、文旅融合等方面开展广泛深入合作。

　　龙门石窟研究院院长、研究员史家珍说，通过此次会议，四大石窟寺世界遗产地将发挥各自优势，展现担当作为，形成强大合力，为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献“石窟智慧”，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦注入“石窟力量”。(洛报融媒记者 李砺瑾 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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