洛阳新一批规划出炉 涉及南山牡丹文化园、道北新建医院

城市让生活更美好，就是顺应人民群众对美好生活的新期待，打造居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市。

城市让生活更美好，就是顺应人民群众对美好生活的新期待，打造居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市。

日前，洛阳市城乡规划委员会2021年第四次会议召开，审议通过了南山牡丹文化园景观总体提升方案、道北片区新建综合性医院规划设计方案等一批规划方案，进一步提升城市品位和综合承载能力。

【南山牡丹文化园打造文旅新亮点】

作为中心城区现代轴线南端的标志性综合生态公园，南山牡丹文化园与牡丹博物馆交相辉映。今年牡丹文化节，南山牡丹文化园一期500亩建成开放，迅速成为市民赏花、休闲的“打卡地”。

此次会议通过的南山牡丹文化园景观总体提升方案，规划范围西至王城大道快速路，东至厚载门街，北至南山大道，南抵龙门山山脊线。

按照规划，公园提升将依托现有良好生态基底，呈现“一轴两点两区”的景观格局。其中，一轴即牡丹文化体验轴，轴线南北两端分别是牡丹博物馆和南山广场，并以登山步道连通，轴线东西两区分别打造休闲娱乐体验区和森林康养度假区。

在景观提升中，公园将深化中轴线设计，将传统文化与牡丹景观融会贯通，完善功能分区、交通系统、牡丹文化体验等布局，融入文旅、康养、夜游等新业态，着力打造集生态观光、牡丹文化体验、生态休闲、牡丹研学、森林康养于一体的生态旅游绿色综合体。

【道北片区新建一座综合性医院】

近年，随着交通路网畅通和城市有机更新的加速推进，洛阳道北片区基础设施和公共服务短板逐步补齐，城市功能品质不断完善。

经此次会议研究通过，我市将在道北区域重点建设一座现代化综合性医院，整体提升道北区域城市综合承载能力，更好满足群众就医需求。

根据规划，新建医院选址于老城区邙岭大道与金谷园北路交叉口东南角，总体规划用地约240亩，总建筑面积27.5万平方米。其中，一期项目包含门诊医技住院综合楼、住院楼等建筑；二期项目为后勤行政办公楼及科研教学培训中心；远期预留医疗后护理中心、药物研发中心等功能用地。

未来，该医院将为老城区以及周边地区提供预防、医疗、康复、护理一体化的整合型医疗卫生服务，成为洛阳市区域卫生规划布局的重要节点。