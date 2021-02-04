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因为违规操作 这家施工单位被洛阳市住建局通报处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.30 16:27

　　日前，因违反规程实施密闭空间作业，洛阳市对郑州市市政工程总公司承担的施工项目进行处罚并曝光。

　　近日，洛阳市住建局在全市城建领域安全生产大检查大整治大执法“百日攻坚”行动督察巡查中发现，地铁1号线丽景门站外部电源廊道土建施工01标项目工地，在未履行审批备案情况下擅自组织密闭空间井下作业，现场存在安全隐患。

　　经查，该项目建设单位为洛阳市轨道集团，施工单位为郑州市市政工程总公司，监理单位为新恒丰咨询集团有限公司，目前该项目工地处于施工后期阶段。督察人员现场发现，因九都路上柳林街至桂圆路段上部绿化区局部出现坍塌，施工单位组织进行注浆施工。该项目实施密闭空间井下作业，下井工人7人，施工现场未见排风机，工人未佩戴防毒面具，未见有害气体检测报告。建设单位、施工单位和监理单位均未见旁站监督应急人员，未设置工程施工井下作业安全警示标识和公示牌，井口处敞开未设置安全防护栏杆，存在诸多隐患。督查人员当场下达了《停工整改通知书》。

　　依据《河南省地下有限空间作业安全管理办法》等相关规定，洛阳市住建局对该工程下达了《停工整改通知书》，对施工、监理等单位进行曝光，并对施工手续进行调查，依法依规处理。下一步，该局还将严格落实“马路办公”工作机制，继续深入一线开展安全生产督查，对建筑施工领域安全隐患进行曝光，实施严管重罚，保持大抓安全高压态势。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 姚献武 高江鹏)
[ 责任编辑：崔利利]
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