全省3500人，洛阳157人！我省地方公费师范生定向招生政策公布

30日，河南省教育厅发布通知明确，今年我省将定向招录3500名地方公费师范生，其中在洛阳相关县区招录157名，按照培养计划分为四类实施，符合条件的学生可报名。按照通知，2021年河南省地方公费师范生培养计划分四类实施，共安排招生计划3500人。

30日，河南省教育厅发布通知明确，今年我省将定向招录3500名地方公费师范生，其中在洛阳相关县区招录157名，按照培养计划分为四类实施，符合条件的学生可报名。按照通知，2021年河南省地方公费师范生培养计划分四类实施，共安排招生计划3500人。

【“地方优师专项计划”公费师范生】

承担2021年“地方优师专项计划”公费师范生定向招生任务的高校为河南大学、河南师范大学、信阳师范学院。全省计划定向招收本科层次“地方优师专项计划”公费师范生500人，为38个国家级脱贫县(区)培养紧缺学科和薄弱学科师资，分学科培养，均为师范类，计划类别为“地方优师专项计划”公费师范生。实行“省来县去”招生政策。

【“学科教师”地方公费师范生】

承担2021年“学科教师”地方公费师范生定向招生任务的高校为：信阳师范学院、洛阳师范学院、南阳师范学院、安阳师范学院、周口师范学院、商丘师范学院。全省计划定向招收本科层次“学科教师”地方公费师范生1850人，培养农村学校紧缺学科和薄弱学科师资，分学科培养，由各培养高校在当年核定的普通招生计划总规模内统筹安排，均为师范类，计划类别为地方公费师范生。实行“市来县去”招生政策。

【“小学全科”地方公费师范生】

承担2021年“小学全科”地方公费师范生定向招生任务的高校为：焦作师范高等专科学校。全省计划定向招收专科层次“小学全科”地方公费师范生1000人，培养农村小学、教学点师资，实施全科培养，由各培养高校在当年核定的普通招生计划总规模内统筹安排，均为师范类，计划类别为地方公费师范生。实行“县来县去”招生政策。

【“特殊教育”地方公费师范生】

承担2021年“特殊教育”地方公费师范生定向招生任务的高校为郑州师范学院。全省计划定向招收本科层次“特殊教育”地方公费师范生150人，由培养高校在当年核定的普通招生计划总规模内统筹安排，均为师范类，计划类别为地方公费师范生。实行“市来县去”招生政策。