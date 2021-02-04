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洛阳古城整治与保护项目（一期）续建工程开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.29 19:59

　　今日上午，洛阳古城整治与保护项目一期(续建)工程开工暨奠基仪式在洛邑古城举行。

　　洛阳古城整治与保护项目是河南省重点建设项目，东至新街，西至金业路，南至南护城河，北至中州东路，规划面积约1400亩。项目拟修复以明清建筑风格为主基调，集文化、旅游、商业、休闲和居住为一体的历史文化古城，建成后将成为洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城的重要目的地。

　　该项目按照“分期实施、逐步推进”原则，先期启动了一期工程——文峰塔非遗文化产业园示范工程(洛邑古城)。2017年4月，占地70亩、建筑面积4万平方米的文峰塔非遗文化产业园建成，园区拥有国家级和省级200余项非物质文化遗产，被誉为河南首座“活态非遗博物馆”，也成为洛阳崭新的旅游名片、河洛文化传承弘扬的新亮点，备受市民和游客青睐。

　　洛阳古城整治与保护项目一期(续建)项目位于老城区东南隅柳林街，为洛邑古城首期项目的续建工程，总投资8亿元。规划占地面积约90亩，建筑面积约8.5万平方米。项目将坚持统筹“地上地下”，兼顾“面子里子”，以园区内文庙、文峰塔、妥灵宫、四眼井等保护遗址为节点、以金元古城墙、新潭、护城河水系为纽带，以点带线、以线连片、由片扩面，充分盘活历史遗存。其中，地下建筑面积约5万平方米，主要建设有驿站、会议中心、配套用房等；地上建筑面积约3.5万平方米，主要建设以仿豫西民居形式为主的房屋，项目涉及驿站、商业、多功能中心、剧院、书院等。同时对周边棚户区实施改造，统一整治提升外立面风貌，打通南北，横贯东西，构建古城旅游环线。

　　“我们将突出以‘文’化城，将古城保护与整治作为‘留住老洛阳的底片，建好新洛阳的客厅’的标杆项目，留住‘老城老街老巷子，老墙老院老房子，老门老户老名字，老号老店老铺子’的老城记忆，高质量、高标准、高水平推进，为加快建设文旅强市，建设现代化洛阳都市圈贡献老城力量。”项目主要负责人说。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘雨震 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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