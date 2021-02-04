明天这两场直播，请您关注

5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。
5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。
5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。
特别节目将充分展示在中国共产党的领导下，中原大地发生的翻天覆地的变化：黄河岁岁安澜，“中原粮仓”17连丰，高质量发展蹄疾步稳，“四条丝路”连通世界，古老的中原大地谱写出新时代的辉煌篇章。
具体播出时间如下——
10:00，中央广播电视总台新闻频道、央视新闻等新媒体平台播出《今日中国·河南篇》，时长约2小时；
14:00，中国之声、央广网等新媒体平台播出《这就是中国·河南篇》，时长约1小时。(洛报融媒记者 智慧)
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