明天这两场直播，请您关注

5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。

5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。 5月30日，由中央广播电视总台推出的“庆祝中国共产党成立100周年特别节目”——《今日中国》《这就是中国》将播出河南篇。 特别节目将充分展示在中国共产党的领导下，中原大地发生的翻天覆地的变化：黄河岁岁安澜，“中原粮仓”17连丰，高质量发展蹄疾步稳，“四条丝路”连通世界，古老的中原大地谱写出新时代的辉煌篇章。 具体播出时间如下—— 10:00，中央广播电视总台新闻频道、央视新闻等新媒体平台播出《今日中国·河南篇》，时长约2小时； 14:00，中国之声、央广网等新媒体平台播出《这就是中国·河南篇》，时长约1小时。(洛报融媒记者 智慧)