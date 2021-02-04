寻找洛阳“好声音”！爱唱歌、会写歌 请赶快报名参赛

5月29日下午，洛阳市“听见百年·百年百歌”歌手大赛及优秀原创歌曲征集活动启动仪式在洛邑古城举行。

5月29日下午，洛阳市“听见百年·百年百歌”歌手大赛及优秀原创歌曲征集活动启动仪式在洛邑古城举行。

洛报融媒记者获悉，此次以“听见百年·百年百歌”为主题，举办歌手大赛和优秀原创歌曲征集活动，是为了用文艺的方式激发党员群众的爱党爱国之情，让党史学习教育更加深入人心，唱出对党的深情，激起奋斗热情，坚定群众听党话、跟党走的信念，在新的历史征程中，共同谱写高质量跨越式发展新篇章。

在启动仪式上，洛阳市音乐家协会主席、大赛评审团主任姬丽娜带领评审团现场宣誓。本次大赛将坚持公开、公平、公益的原则，着力挖掘和培养优秀音乐人才，并推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的原创精品力作。

据悉，本次歌手大赛采用线上报名，线上海选，线下复赛、决赛的形式，设初赛4场、半决赛1场和决赛1场。

目前，正在进行第一场和第二场初赛，第三场和第四场初赛将于6月5号和6号进行，目前仍在报名阶段，报名截至6月3日，优秀原创歌曲征集时间截至6月6日，大家可通过登录“文艺洛阳”“精彩老城”“文艺老城”“老贾播报”等微信公众号，通过“听见百年·百年百歌”推文，扫描报名二维码进行报名，或通过拨打0379—6335077电话报名。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)