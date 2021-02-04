2021年洛阳市爱心助考公益活动启动

5月29日上午，2021年洛阳市爱心助考公益活动在洛阳定鼎门文化广场启动。现场，数百辆出租车和私家车、豫洛铁骑爱心公益摩托车参与启动仪式。

5月29日上午，2021年洛阳市爱心助考公益活动在洛阳定鼎门文化广场启动。现场，数百辆出租车和私家车、豫洛铁骑爱心公益摩托车参与启动仪式。

据介绍，洛阳市“爱心助考”大型公益活动已成功举办了十七届，活动内涵不断丰富，规模不断扩大，志愿者超过万人，他们当中不乏常年奋战在一线的公交、出租车驾驶员，还有公益顺风车协会会员以及私家车主，“爱心助考”活动已经成为洛阳全市各界践行文明交通的一个重要标志，受到广泛赞誉。