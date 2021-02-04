洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市100余种绿色食品汇聚一堂 集中进行展示展销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.29 11:36

　　新安大樱桃、汝阳小甜瓜、孟津袖珍西瓜……尝夏日缤纷鲜果、一站购绿色食品。

　　29日上午，河南省绿色食品宣传月洛阳分会场暨产销对接活动在泉舜北广场启动。全市100余种绿色食品汇聚一堂，集中进行展示展销。

　　绿色食品是指严格按照标准生产、通过专家评审并获得绿色食品标志使用权的产品，现已经成为高品质农产品的代名词。

　　近年，洛阳坚持以乡村振兴战略为统揽，大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)农产品品牌建设取得明显成效。目前，全市“三品一标”农产品涵盖了水果、蔬菜、肉蛋奶、食用菌、粮食、干果等六大类，培育绿色有机食品210个、名特优新产品27个、地理标志产品26个，成功创建了一批全国绿色食品原料标准化示范基地和省级“三品一标”示范基地。

　　本次活动由河南省绿色食品发展中心支持，洛阳市农业农村局主办，洛阳市园艺工作站和农产品安全检测中心承办。宣传月期间，我市将开展绿色食品进社区、进校园、进超市、进企业等活动，扩大绿色食品市场影响力，更好满足人民群众美好生活新期待，促进农业高质量发展。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 田玉广 赵海）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 车主速看！洛阳各大加油站夜间优惠政...
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单，降...
  • 以南大街和天中市场为主线 洛阳老城区...
  • 洛阳地铁2号线力争6月底前“电通” ...
  • 速看！在洛阳办理居住证更加便利了！
  • 洛阳高温来袭 市民“全副武装”出行
  • 注意！洛阳凯旋路与解放路口中心区域...
  • 提前过“六一” 感受火车魅力
  • 冰洗项目加快建设 格力“洛阳造”再...
  • 国家重点研发计划“十四五”重点专项...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    98元一份的剁椒鱼头不...
    洛阳火炬大桥将于六月...
    瀍河区恒大绿洲社区（...
    洛阳举行化妆品安全科...
    精彩热帖

    麦浪飘香 丰收在望

    怀念去年山区度夏

    黄龙五彩池

    手机随手拍夹竹桃
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605