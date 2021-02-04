新安大樱桃、汝阳小甜瓜、孟津袖珍西瓜……尝夏日缤纷鲜果、一站购绿色食品。 新安大樱桃、汝阳小甜瓜、孟津袖珍西瓜……尝夏日缤纷鲜果、一站购绿色食品。 29日上午，河南省绿色食品宣传月洛阳分会场暨产销对接活动在泉舜北广场启动。全市100余种绿色食品汇聚一堂，集中进行展示展销。 绿色食品是指严格按照标准生产、通过专家评审并获得绿色食品标志使用权的产品，现已经成为高品质农产品的代名词。 近年，洛阳坚持以乡村振兴战略为统揽，大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)农产品品牌建设取得明显成效。目前，全市“三品一标”农产品涵盖了水果、蔬菜、肉蛋奶、食用菌、粮食、干果等六大类，培育绿色有机食品210个、名特优新产品27个、地理标志产品26个，成功创建了一批全国绿色食品原料标准化示范基地和省级“三品一标”示范基地。 本次活动由河南省绿色食品发展中心支持，洛阳市农业农村局主办，洛阳市园艺工作站和农产品安全检测中心承办。宣传月期间，我市将开展绿色食品进社区、进校园、进超市、进企业等活动，扩大绿色食品市场影响力，更好满足人民群众美好生活新期待，促进农业高质量发展。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 田玉广 赵海）