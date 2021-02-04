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银行工作人员慧眼识破骗局 配合警方阻止一起电信诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.29 09:31
茜文 绘图

　　“要不是你们及时阻拦，我就上骗子的当了！”近日，在中国邮政储蓄银行洛宁县分公司上戈镇营业厅，卫某向营业厅工作人员、民警道谢。这是咋回事？

　　男子匆匆转账，银行工作人员发现疑点

　　24日下午，中国邮政储蓄银行洛宁县分公司上戈镇营业厅负责人侯冬正在营业厅内巡视，忽然见到一名男子行色匆匆地走进来。

　　“您好，您想办理什么业务？”侯冬主动上前询问。男子回答，他要办理转账业务，转账3万元。

　　尽管转账金额不算太大，因经常接受反诈宣传培训，侯冬对转账方面的情况保持警惕。他又问男子，打算转账给谁，对方开始吞吞吐吐，不肯回答。

　　反常的举动，更让侯冬警惕起来。他把男子叫到一边，再次详细询问男子转账的理由和收款方情况。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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