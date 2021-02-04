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“出彩河南人”第四届最美大学生候选人刘卓：开发的洛绣产品能戴能赏能防走失
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.29 09:28
刘卓(右)在查找资料

　　昨日下午最后一节课后，同学们陆续离开，空荡荡的教室里，刘卓盯着笔记本电脑，围绕一款博物馆主题文创产品，查找资料，修改设计方案。

　　今年20岁的刘卓是洛阳理工学院经济与管理学院国际经济与贸易专业大三学生，中共党员。在校期间，他立足专业优势，开发特色文创产品，推动河洛文化与市场的有效对接；发挥商业嗅觉敏锐的优势，参加近百项大学生创新、创业大赛，屡创佳绩。因表现突出，近日，他入选“出彩河南人”第四届最美大学生候选人。

　　“刚来洛阳，我就被这里浓郁的文化气息震撼。”刘卓说，2019年，参观完洛绣博物馆后，他萌生一个念头：如此雍容典雅的洛绣制品躺在博物馆里很可惜，该如何让它焕发出时代的光彩？在担任志愿者期间，他发现，常有外地游客与亲人走散。“我要开发一种洛绣产品，既能佩戴观赏，还有防走失功能。”说干就干。在刘卓的主持下，“洛安行——GPS与千年洛绣的创新结合”项目应运而生：针对不同的消费群体，开发融入洛绣等河洛文化元素的钥匙扣、香囊、挂件、手链、包等各类饰品，除了具备基本的定位服务，中高端产品还兼具紧急报警求助、实景地图和远程录音等功能，可为老人和儿童的出行提供进一步保障。最终，该项目获得了河南省第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛一等奖和“挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛银奖。

　　辅导员老师王雅君说。刘卓的家境不好，母亲因病丧失劳动能力，父亲积劳成疾，凭微薄的收入供养刘卓和其姐姐读大学。自大学入学起，刘卓便积极参加“娃哈哈”大学生营销策划大赛等各项全国赛事，不断提升自己在商业策划、市场推广等领域的才能。

　　在校期间，刘卓通过勤奋努力，获得国家励志奖学金和校友奖学金，并荣获河南省优秀学生干部等多项荣誉称号。眼下，刘卓正积极备战研究生入学考试。他表示，随着祖国的繁荣强盛，越来越多的中国文化走出国门，越来越多的文化产品走向世界。他要在更高的平台提升自己，努力讲好中国故事、黄河故事，做先进文化的传播者。（记者 孟山 通讯员 赵燕昌 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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