“霞客带你游老城”，体验多彩“夜生活”

徐霞客是明代地理学家、旅行家、文学家。近日，由老城区委、区政府主办的“老城记忆·记忆洛阳——霞客带你游老城”活动，通过一场跨越时空的穿越旅程，实景展现洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市魅力。
徐霞客是明代地理学家、旅行家、文学家。近日，由老城区委、区政府主办的“老城记忆·记忆洛阳——霞客带你游老城”活动，通过一场跨越时空的穿越旅程，实景展现洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市魅力。
徐霞客是明代地理学家、旅行家、文学家。近日，由老城区委、区政府主办的“老城记忆·记忆洛阳——霞客带你游老城”活动，通过一场跨越时空的穿越旅程，实景展现洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市魅力。
《徐霞客游记》中曾记载，徐霞客漫游嵩、洛间，跨伊河、临伊阙，游览龙门石窟，并留下了翔实的文字资料。几百年后，穿越而来的“徐霞客”从隋唐第一门——应天门进入洛阳城，登临中国古代礼制规格最高的城门，感受大唐风华。在洛浦公园，“徐霞客”泛舟洛水，观赏两岸如画风景，感受古城生态之美。
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