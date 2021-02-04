植物类化妆品更安全吗？夏天怎么给孩子防晒？听听专家怎么说

本周是全国化妆品安全科普宣传周。近日，市市场监管局开展药品检验所实验室开放日、实地参观企业等活动，向市民普及正确使用化妆品的相关知识。

本周是全国化妆品安全科普宣传周。近日，市市场监管局开展药品检验所实验室开放日、实地参观企业等活动，向市民普及正确使用化妆品的相关知识。

在活动现场，市民提出不少问题请专业人士解答。记者总结了一些大家普遍关心的问题，一起来看看吧。

问题一：植物类化妆品比合成类化妆品更安全吗？

化妆品中可能同时含有植物和合成成分，通常人们会有一种偏见，认为化学物质合成品有害或不好。事实上，植物类、合成类化妆品是针对其成分来源区分的，与产品的安全性及品质并没有直接关系。

问题二：夏天怎么给孩子防晒？

●对于新生儿来说，户外活动需求较少，可不使用防晒用品。

●6个月以下的婴儿皮肤较嫩，涂抹防晒用品容易发生不良反应，建议避开日光直射时段(每天10时至14时)外出，同时可以选择戴帽子、打伞、穿浅色纯棉衣物等物理防晒方式。

●6个月至2岁的婴幼儿，尽量以衣物遮盖防晒为主，也可以使用SPF10/PA+以内的物理性防晒产品，以霜剂产品为宜。

●2岁以上的孩子可根据肤质等情况选择儿童防晒产品。

问题三：面膜贴敷时间越长越好吗？

面膜中的大部分物质是水和增稠剂，如果贴敷时间过长，会造成皮肤中一些成分流失，导致皮肤“越敷越干”，还会使皮肤角质层细胞间的屏障受损，更容易受到来自外界物质的刺激，引起皮肤问题。因此，一般情况下面膜贴敷时间不要超过20分钟。（记者 李岚 通讯员 孙怀真 明富廷）