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洛阳调整普通货车禁行规定 每日22时至次日6时禁行区域变小 通过非禁行区时无须办理通行证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.29 08:51

　　昨日，记者从市交警支队获悉，为落实公安部交管局“我为群众办实事”公安交管12项便利措施中关于“便利货车在城市道路通行”的内容，我市对货车禁行规定进行调整：今后，除城市核心区和个别道路等区域、路段外，每日22时至次日6时，普通货车(危险货物运输车、工程运输车除外)无须办理货车入市通行证即可通行。

　　根据此前的规定，我市主城区、伊滨区对货车实行禁行，确需在禁行区域通行，且达到排放标准的货车，须经公安机关交通管理部门批准，办理通行证，并按照指定时间、线路行驶。

　　在本次调整中，我市为方便货车在城市道路通行，为货车通行预留了时间窗口：每日22时至次日6时，普通货车(危险货物运输车、工程运输车除外)无须办理通行证，即可在除城市核心区和个别道路等禁止通行的区域、路段以外的其他道路通行。

　　如果货车在其他时间段需要在市区通行，或在22时至次日6时需要从禁行的城市核心区和个别道路通行，仍需要经公安机关交通管理部门批准，办理通行证，按照规定时间、线路行驶。车辆申请人可通过“洛阳交警”微信公众号，登录服务大厅，选择“货车通行证办理”，办理通行证。

　　此外，所有过境货车和不符合入市条件的车辆，一律经连霍高速、二广高速、宁洛高速或新310国道、S317省道(原207国道)通行。绕行道路因工程建设封闭断行的，货车应按照指示标志，沿临时保通路线或指定线路行驶。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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