【河洛党史故事】上徐马村的红色交通站

豫西特委上徐马村交通站旧址位于现伊滨区诸葛镇上徐马村。1938年秋，中共豫西特委决定在上徐马村设立交通站，交通站站长为上徐马村的徐恩广。

豫西特委上徐马村交通站旧址位于现伊滨区诸葛镇上徐马村。

1938年秋，中共豫西特委决定在上徐马村设立交通站，交通站站长为上徐马村的徐恩广。

徐恩广1937年在校期间入党，毕业受命后，他先以教员身份在李屯小学搞农民运动，利用寒假回上徐马村与进步人士协商在村里办学。上徐马村小学于1939年2月正式开学，徐恩广以小学校长身份为掩护，领导交通站工作。

徐恩广以学校为阵地，在农民、教师、学生中开展抗日宣传工作，先后发展了11名党员。1939年夏，中共上徐马支部正式成立，徐恩广任党支部书记，该支部受十八集团军驻洛办事处直接领导。

为了便于工作，新发展的11名党员加上徐恩广共编为3个小组。新党员理论知识薄弱，徐恩广就秘密组织大家学习党的理论知识。党员们的思想觉悟提高很快，大家知道当交通员就是为革命、为劳苦大众服务，在执行任务时都严格保守党的秘密。

就这样，上徐马村交通站迅速成为豫西特委的坚强堡垒，上级党组织的大量文件、信函、报纸杂志由此往南传送。

当白色恐怖严重时，洛阳地区许多党组织遭到破坏，不少党的领导同志在上徐马村隐蔽，交通站还承担起了护送革命干部的任务。

1942年冬，按照上级党组织指示，上徐马村党组织暂停活动，交通站也随之完成了它的使命。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）