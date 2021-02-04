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群众反映电动车充电收费不合理 市纪委监委督促相关部门认真整改（我为群众办实事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.29 08:41

　　高于电价标准收取电费、不区分电费与服务费、不按规定公示收费标准……记者昨日获悉，市纪委监委针对群众反映的此类电动车充电收费不合理问题，于近日进行了调查并要求相关部门认真整改。目前，违法违规充电运营企业已被查处，相关管理办法和收费标准也已出炉。

　　举报：电动车充电收费不合理

　　今年2月，网民“1111”在网上发帖，反映我市电动车充电设施运营商存在收取暴利充电费、不告知消费者用电量、虚假宣传等问题。

　　“针对群众反映，我们立即成立了专项调查组进行调查。”市纪委监委相关负责人介绍，经查，我市电动车充电设施由11家企业负责运营，其中洛阳国花新能源科技有限公司、洛阳崇弘停车有限公司等9家企业存在高于电价标准收取电费、不区分电费与服务费、不按规定公示收费标准问题，导致部分群众对充电收费产生质疑和不满。同时，我市在充电设施建设监管方面尚未出台规范性文件，存在政策空白。

　　根据调查情况，市纪委监委提出意见建议，由市市场监管局对违法违规充电设施运营企业进行查处，并强化用电价格和服务收费标准执行情况的监督管理，督促企业完善收费公示、明码标价；由市发改委牵头尽快出台我市充电设施建设运营管理的规范性文件，确保充电市场运行规范有序。

　　调查：9家企业存在问题

　　调查清楚相关情况后，市纪委监委向市发改委、市市场监管局下发了工作督办函，要求认真整改。同时，纪检监察机关坚持每周督办，多次现场协调，推动问题加快解决。

　　据介绍，市市场监管局为此成立了调查处理领导小组，派出8个调查组对企业违法违规行为进行调查，同时召开会议，组织相关企业学习政策，对收费公示形式进行统一规范。

　　经调查认定，洛阳国花新能源科技有限公司、洛阳光法电器有限公司、河南康世新能源有限公司、洛阳铁塔能源公司、洛阳畅的智能科技有限公司等5家企业存在价格违法行为，洛阳崇弘停车有限公司、洛阳联合快充公司、洛阳古都能瑞新能源公司、特来电新能源股份有限公司等4家企业存在明码标价不规范行为。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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