关于李振刊等3名同志拟任职的公示

李振刊，男，1972年9月生，河南灵宝人，中央党校大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长(2013年1月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会党组书记、主席人选。 现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督： 李振刊，男，1972年9月生，河南灵宝人，中央党校大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长(2013年1月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会党组书记、主席人选。 蒋武寿，男，1969年9月生，河南宜阳人，大专学历，中共党员，现任洛阳市机关事务管理局党组副书记、副局长(主持工作)(2008年7月任副县级)，拟作为洛阳市机关事务管理局党组书记、局长人选。 石小琳，女，1970年12月生，河南嵩县人，省委党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委政法委员会副书记，洛阳市法学会党组成员、秘书长(兼)(2009年8月任副县级)，拟作为洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长，洛阳市信访局党组书记、局长人选。 公示期限：2021年5月29日—2021年6月4日 监督电话：0379-12380 中共洛阳市委组织部 2021年5月28日