关于李振刊等3名同志拟任职的公示

李振刊，男，1972年9月生，河南灵宝人，中央党校大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长(2013年1月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会党组书记、主席人选。
李振刊，男，1972年9月生，河南灵宝人，中央党校大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长(2013年1月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会党组书记、主席人选。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：
李振刊，男，1972年9月生，河南灵宝人，中央党校大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长(2013年1月任副县级)，拟作为洛阳市归国华侨联合会党组书记、主席人选。
蒋武寿，男，1969年9月生，河南宜阳人，大专学历，中共党员，现任洛阳市机关事务管理局党组副书记、副局长(主持工作)(2008年7月任副县级)，拟作为洛阳市机关事务管理局党组书记、局长人选。
石小琳，女，1970年12月生，河南嵩县人，省委党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委政法委员会副书记，洛阳市法学会党组成员、秘书长(兼)(2009年8月任副县级)，拟作为洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长，洛阳市信访局党组书记、局长人选。
公示期限：2021年5月29日—2021年6月4日
监督电话：0379-12380
中共洛阳市委组织部
2021年5月28日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605