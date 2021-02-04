央媒集中播发焦裕禄先进事迹 洛阳各界再掀学习热潮

28日，《人民日报》等中央媒体在《奋斗百年路 启航新征程·数风流人物》栏目同步推出焦裕禄先进事迹，介绍焦裕禄的为民情怀与高尚品格，在全市各界引起热烈反响。大家纷纷表示，要将焦裕禄精神内化为精神追求、外化为自觉行动，切实践行党的群众路线，真正成为人民群众的贴心人。

28日，《人民日报》等中央媒体在《奋斗百年路 启航新征程·数风流人物》栏目同步推出焦裕禄先进事迹，介绍焦裕禄的为民情怀与高尚品格，在全市各界引起热烈反响。大家纷纷表示，要将焦裕禄精神内化为精神追求、外化为自觉行动，切实践行党的群众路线，真正成为人民群众的贴心人。

“焦裕禄同志曾在洛阳矿山机器厂工作了9年，中信重工焦裕禄事迹展览馆的展陈内容生动诠释了他‘亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献’的优秀品格。”中信重工党群工作部主任任宏军说，近年来，该展览馆围绕焦裕禄精神孕育形成这一主题，深入挖掘历史资料、突出主要历史节点、着力丰富展陈内容、切实提升文化内涵，用实际行动把这个红色教育基地保护好、利用好，把红色基因传承好、弘扬好。今后，中信重工焦裕禄事迹展览馆将不断丰富展陈内容、创新宣传形式、提升管理水平，把焦裕禄精神发扬光大。

嵩县白河镇党委书记张会武表示，焦裕禄精神之所以永恒，在于彰显了为党分忧、为党尽责的使命担当。白河镇要把学习弘扬焦裕禄精神作为一条“红线”贯穿日常工作，切实强化党建引领，不断增强党组织的凝聚力、战斗力；要依托天然优势，大力发展食用菌和中药材等特色产业，不断拉长产业链条，拓宽群众的增收致富渠道；要大力开发建设云岩寺银杏谷沟域经济示范带，全力打造全域旅游新名片，真正让乡村美起来、产业强起来、群众的钱袋子鼓起来，绘就乡村振兴新画卷。

“作为一名基层干部，我们要像焦裕禄一样，讲实话、办实事，真正把求真务实融入自己工作和生活之中。”老城区道北路街道党工委书记魏潇潇说，在工作中，要坚持发扬焦裕禄一心为民的公仆情怀，用心用情用力开展“我为群众办实事”实践活动。下一步，道北路街道将不断推进老旧小区组团连片改造，聚焦人民群众对城市宜居宜业的新期待，配套建设游园绿地、“乐养居”、社区卫生室等，不断提高卫生健康保障水平，着力推进社会养老服务体系建设，确保群众关心关注的问题真正得到解决，让群众真受益、真满意。

河南科技大学园艺与植物保护学院园艺系党支部书记、教授陈双臣表示，作为一名高校教师，要坚持把焦裕禄精神作为实际工作的动力源和指南针。在教学中，引领学生敢为人先，多出高水平新成果，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会；在学术上，恪守求真务实，坚持科研面向学术前沿和产业需求，把学习焦裕禄精神和乡村振兴相结合，坚持科技服务下沉，不计回报反哺农村，做“顶天立地”的最美科技工作者。

谢静静是孟津区朝阳镇的一名返乡创业青年，通过发展草莓产业带动群众增收致富。她认为，焦裕禄的事迹和精神已成为一座丰碑，鼓舞激励着一代代青年奋力前行。“作为一名返乡创业青年，我要向焦裕禄学习，沉下身子走到群众中去，到田间地头去。”她说，自己会继续与大家分享草莓种植技术，为乡亲们提供就业岗位，帮助乡亲们发展产业，增收致富，并鼓励更多的青年人才来到农村大显身手，助力乡村振兴。

洛龙区委书记张玉杰表示，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，更加需要学习弘扬焦裕禄精神，用焦裕禄的“三股劲”砥砺初心、践行使命。要学习焦裕禄对群众的那股亲劲，以党史学习教育为契机，扎实开展“九个一”大走访和“我为群众办实事”活动，加快办理全年十大民生实事，全力解决1105个群众“急难愁盼”问题，用党员干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。要学习焦裕禄抓工作的那股韧劲，大力治水兴水、培育特色产业、推进乡村振兴，以钉钉子精神，持续发力、久久为功。要学习焦裕禄干事业的那股拼劲，克服“三种心态”、强化“三种精神”，一手抓项目建设牛鼻子、一手抓场域载体强磁场，突出抓好城市有机更新、高铁沿线整治、城中村改造等大事要事，勇于担当、攻坚克难，为洛阳都市圈建设作出更大贡献。（记者 何奕儒）