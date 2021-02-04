昨日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习领会习近平总书记关于改革开放的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，教育引导全市党员干部传承和弘扬改革开放精神，用足用好改革开放“关键一招”，务实推动洛阳都市圈和现代化强市建设，持续将党史学习教育引向深入。

昨日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习领会习近平总书记关于改革开放的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，教育引导全市党员干部传承和弘扬改革开放精神，用足用好改革开放“关键一招”，务实推动洛阳都市圈和现代化强市建设，持续将党史学习教育引向深入。

深圳市委党校教授、深圳市决策咨询委员会委员袁晓江围绕“改革开放史及对洛阳的借鉴”主题作专题辅导报告。报告从改革开放的历程、“闯”和“创”成就深圳、对洛阳的启示借鉴等3个方面，系统回顾改革开放新时期历史，全面介绍深圳改革开放的成功探索和实践经验，并对洛阳都市圈和现代化强市建设提出了意见和建议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，认真贯彻党的十九届五中全会精神，用好党史这本“最好的教科书”，高质量开展领导干部培训，推动党史学习教育不断加力升温、走深走实。要用足用好改革开放“关键一招”，持续深化对改革开放史特别是习近平总书记关于改革开放重要论述的学习理解把握，坚定将改革开放进行到底的信心决心，在新时代继续把改革开放推向前进。要用好解放思想这个法宝，发挥改革突破和先导作用，抓好年度改革任务有效落实，发力都市圈协同推进体制机制和政策创新，确保省级经济社会管理权限有效承接，以重点改革突破推动整体工作提速提质。要树牢“市外即域外、市外即开放”理念，以现代开放体系为引领，加快推进“三区融合”，抓好开放平台通道建设，推动优势产业深度融入全球产业链、供应链，着力打造市场化法治化国际化营商环境，厚植场域载体建设新优势，以更高水平开放促进更高质量发展。要认真落实全市领导干部会议精神，把学党史、悟思想同办实事、开新局贯通起来，找准结合转化抓手，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，统筹推动各领域工作取得实效，切实把党史学习教育成果转化为推动“十四五”开好局起好步、全面开启现代化强市建设新征程的具体行动，以党史学习教育的扎实成效庆祝建党100周年。

专题辅导报告以视频形式举行，各县区设分会场。市委副书记赵会生在主会场主持会议。市委理论学习中心组成员，市直相关部门负责同志等参加会议。（记者 白云飞）