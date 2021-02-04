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王国生在洛阳市新安县调研时强调：推动沟域经济发展 探索乡村振兴新路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.29 08:09

　　昨日，省委书记王国生到洛阳市新安县，走进企业、乡村调研生态保护、乡村振兴、产业发展等工作。

　　王国生沿黄河新安段查看生态修复、生态廊道建设情况，指出要以复合型生态廊道建设为切入点，统筹发挥防洪护岸、水源涵养、生态农业、文化旅游等功能，带出流域治理新局面、乡村振兴新优势、群众致富新路子。王国生询问水资源保护和利用情况，强调要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，坚持量水而行、节水优先，实施最严格的水资源管理制度，以水定城、定地、定人、定产，统筹推进各类水资源优化配置和高效利用，为经济社会高质量发展提供支撑和保障。王国生实地查看涧河综合治理情况，强调要以中央生态环保督察为契机，高水平推进“四水同治”，高标准落实治建管各项举措，加快构建水清安澜、人水和谐生态新格局。

　　在新安县正村镇，王国生走进村民家中，与大家亲切交流，了解当地乡村旅游和文创产品销售情况，叮嘱要保留好乡村风貌，保护好生态环境，建设宜居宜业宜游美丽乡村。王国生查看大河田园沟域经济示范带建设规划，详细了解沟域经济、乡村产业发展情况，指出洛阳发展沟域经济的实践证明，只要坚持科学规划、辩证思维，就能化地理“劣势”为产业优势，变绿水青山为金山银山。他强调，进入新发展阶段，“三农”工作的重心已转向全面推进乡村振兴，这是历史性的重心转移。要抓好全省脱贫攻坚总结表彰大会精神的贯彻落实，坚持以乡村振兴统揽“三农”工作全局，发挥优势、深挖潜力，找准发展现代农业的抓手、加快乡村建设的载体、促进城乡融合的关键，统筹推进产业、人才、文化、生态、组织振兴，探索走出具有区域特色的乡村振兴之路。

　　洛阳新强联精密轴承智造科技园以生产风力发电机组配套轴承为主。在科技园二期项目车间，王国生详细询问项目规划、技术创新、产品销售等情况，指出要抢抓新能源发展、新基建布局等重大机遇，主动识变应变求变，优化调整产品结构、产业结构，厚植发展新优势。王国生强调，制造业是实体经济的基础，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。当前，河南正加快融入新发展格局，要深入践行新发展理念，坚定推进产业转型升级，加强自主创新，强化数字赋能，大力发展高端制造、智能制造，做强做优制造业和实体经济，在融入新发展格局中彰显作为、提升位势。

　　李亚参加调研。（《河南日报》记者 李铮 冯芸）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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