明天洛阳最高温38℃ 午后还有强对流天气

高温、干燥、热风……这几天，干热风天气持续影响洛阳，让人真正体会到了什么叫夏日炎炎。

高温、干燥、热风……这几天，干热风天气持续影响洛阳，让人真正体会到了什么叫夏日炎炎。 高温、干燥、热风……这几天，干热风天气持续影响洛阳，让人真正体会到了什么叫夏日炎炎。 明后两天的天气，让人想起歌词“爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨”，不仅要做好防暑准备，还要警惕午后可能出现的强对流天气。 根据最新的气象资料分析，受东北冷涡后部西北气流影响，预计： 今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天到多云，明天白天午后局部有阵雨、雷阵雨，并伴有短时大风等强对流天气，偏西风2级到3级，最低气温16℃～18℃，最高气温36℃～38℃。 明天夜里到后天白天，洛阳全区多云间晴天，有分散性阵雨、雷阵雨，并伴有短时大风等强对流天气，偏东风2级到3级，最低气温18℃～20℃，最高气温33℃～35℃。 冷涡，是冷性低涡的简称，一年四季都有可能出现，但夏季出现的概率最大。夏季午后气温高，此时如果遇到冷涡气旋，就很容易出现疾风、骤雨、冰雹、雷电等灾害性天气，由于它的影响范围大，且往往持续数天时间，因此容易造成严重灾害。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)