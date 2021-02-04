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这项“大国重器”用上“洛阳关节”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.28 19:40

　　今日，记者从洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)获悉，由其研发的关节轴承应用在近日成功下线的世界首台超大断面硬岩复合地层矩形顶管机“天妃1号”上，为其正常运转提供关键支撑。

资料图片

　　顶管机是隧道掘进设备的一种。此次下线的“天妃1号”矩形顶管机总重超1300吨，解决了矩形盾构刀盘开挖盲区硬岩处理的世界性难题，并弥补矩形顶管全断面开挖的空白。在该项世界级重大创新中，“洛阳制造”扮演了基础而关键的角色。

　　“我们为‘天妃1号’量身定做新型关节轴承，为其进行顶管施工提供了关键保障。”轴研所相关负责人表示。

　　关节轴承顾名思义，在实际应用中相当于人体关节，关节运转能否灵活自如，会对机械正常运转产生很大影响。

　　”根据规划，“天妃1号”下线后将应用于福厦高铁配套项目——莆田火车站涉铁预埋工程项目，这是国内首例多台大断面矩形顶管同时下穿运营铁路的高难度项目，其施工地质条件十分复杂，与“天妃1号”配套的关节轴承需要在泥浆、高压、冲击等恶劣工况下工作，这就对轴承的密封、承载、调心等功能提出了更高要求。

　　轴研所针对特殊工况，利用技术优势和多年在盾构行业的经验积累，经过科研人员不懈努力，在多次试验后研发出具备新型特殊结构的大型角接触关节轴承。

　　该企业根据轴承安装环境及工况条件，采用大圆弧承载面结构设计，同时增大轴承摆动角度，极大地拓展了顶管机旋挖头工作范围。为适应泥水沙砾工作环境，轴研所在此次研发中还设计了自调整密封结构，使轴承抵抗外部异物侵入的能力更强，并通过对原材料锻件热处理工艺和零件精加工等工艺措施进一步优化，保证产品性能稳定，质量可靠。

　　近年，轴研所围绕创新积极发力，除了陆续建功我国航空航天事业外，该企业研发的新品也陆续应用在我国掘进领域的多款“大国重器”上。我国去年出口欧洲的最大直径盾构机“胜利号”多款核心部件均由其提供，今年年初，由其研发的特大型管片拼装机转盘轴承，还用于我国最大直径泥水平衡盾构机“运河号”上，保证了盾构机运行精度和效率。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 胡波 刘攀）
[ 责任编辑：潘亮]
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