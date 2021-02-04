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洛阳市开展“反诈宣传进校园”主题活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.28 19:13

　　今日上午，洛阳市反诈中心民警前往洛阳师范学院，开展“反诈宣传进校园”主题活动，提高在校师生的识骗意识和防诈能力，最大限度减少校园电信网络诈骗犯罪的发生。

　　活动现场，民警通过典型案例以案说法，讲解了高发电信网络诈骗类型，提醒广大师生加强防范意识，加强个人信息保护，倡导人人争当反诈宣传志愿者，共筑“无诈校园”。

　　民警还为师生们讲解了防范电信网络诈骗的“灵魂八问”，赶紧记下来吧。

　　1、刷单前问问自己：动动手指就能赚钱的好事，为啥能轮到你？

　　2、网恋前问问自己：人靓声甜的小姐姐，温柔帅气又有钱的小哥哥，为啥还需要网恋？

　　3、收到逮捕令时问问自己：抓人还要提前通知，警察蜀黍是不是怕坏人跑路跑得不够快？

　　4、裸聊前问问自己：自己的身材值不值得美女与你“坦诚相见”？

　　5、网贷前问问自己：无抵押还免息，对方为啥不直接送钱给你？

　　6、点陌生链接前问问自己：查信息就查信息，为啥还要下载一堆东西？

　　7、理财前问问自己：战无不胜的投资大师，为啥要苦口婆心帮助非亲非故的你？

　　8、给领导转账前问问自己：用自己微信公然收受巨额资金，领导是不是嫌自己官儿干久了？

　　当天，洛阳市各县区公安机关到233所大学和中小学同步开展了主题活动。（洛阳融媒记者 申利超 文/图 通讯员 杜鹏）　
[ 责任编辑：潘亮]
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