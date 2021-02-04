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速看！在洛阳办理居住证更加便利了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.28 19:13

　　在洛阳办理居住证更加便利了！

　　近日，《洛阳市人民政府办公室关于放宽居住证申领登记条件快速制发居住证的通知》印发，进一步放宽洛阳市居住证申领登记条件，降低办证门槛，压缩领证时间，优化营商环境和服务引进人才，助力洛阳都市圈建设。

　　放宽申领登记条件

　　之前，按照国务院《居住证暂行条例》规定,公民离开常住户口所在地，到我市居住半年以上，符合合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的可以申领居住证。

　　目前，根据我市实际，符合以下条件的，公安机关放宽居住证申领登记条件快速制发居住证。

　　●经洛阳市人社部门认定的高层次人才，其本人及共同生活的直系亲属。

　　●我市户籍人口的配偶和未成年子女。

　　●申请人近一年在我市缴纳社保累计满半年。

　　●申请人在我市购房已办理房屋产权证或租房已办理房屋登记备案证明满半年；经网签备案的购房合同或房屋租赁合同满半年。

　　●申请人在我市办理工商营业执照满半年。

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[ 责任编辑：潘亮]
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