车主速看！洛阳各大加油站夜间优惠政策出台

日前，我市发布倡议书，倡导全市加油站开展夜间加油优惠活动，鼓励广大群众夜间错峰加油。今日，记者从市商务局获悉，我市大部分成品油企业积极响应号召，纷纷推出了夜间加油优惠政策。

（中石化加油站 资料图）

日前，我市发布倡议书，倡导全市加油站开展夜间加油优惠活动，鼓励广大群众夜间错峰加油。今日，记者从市商务局获悉，我市大部分成品油企业积极响应号召，纷纷推出了夜间加油优惠政策。

市商务局相关负责人说，夜间错峰加油，不仅事关市民钱袋子，更关乎我市空气质量。为此，该局在近日组织中石油、中石化洛阳分公司和我市大型民营加油站相关负责人召开工作沟通会议，协调中石油、中石化洛阳分公司积极与省公司对接，申请更多活动支持；引导民营加油站开展优惠活动，鼓励消费者避开高温时段在夜间加油。同时下发相关通知，要求各县区商务部门对辖区内加油站开展宣传倡导工作，鼓励消费者避开高温时段，在夜间加油。

截至目前，中石化洛阳分公司、中石油洛阳分公司已推出夜间加油优惠政策。此外，河南艾森石油、洛阳中图石油、南北石化等民营加油站也在同步开展各类夜间加油优惠活动。

该负责人介绍，夜间加油优惠活动将持续至9月，在此期间，该局将积极督促相关企业落实优惠政策，引导相关企业加大优惠力度，助力我市大气污染防治工作。