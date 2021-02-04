洛阳新增一家国家高新技术企业

28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2020年度国家高新技术企业补充认定名单，我市的洛阳威尔若普检测技术有限公司榜上有名。

28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2020年度国家高新技术企业补充认定名单，我市的洛阳威尔若普检测技术有限公司榜上有名。

位于高新区的洛阳威尔若普检测技术有限公司，拥有目前世界上最先进的“弱磁检测”核心技术。公司拥有索道钢丝绳智慧检测专家系统、钢丝绳在线自动监测系统、钢丝绳芯输送带在线自动监测系统、便携式探伤仪、电梯钢丝绳探伤仪等6大系列产品，企业产品出口多个国家和地区。

高新技术企业是指在国家重点支持的高新技术领域内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。目前，我市国家高新技术企业总数已突破750家。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)