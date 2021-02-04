国家重点研发计划“十四五”重点专项开始申报

28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展国家重点研发计划“十四五”重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。
28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展国家重点研发计划“十四五”重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。
28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展国家重点研发计划“十四五”重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。
国家重点研发计划“十四五”重点专项由科技部组织，主要针对事关产业核心竞争力、整体自主创新能力等重大科学技术问题，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。本次申报的重点专项包括“信息光子技术”“交通基础设施”“新能源汽车”“智能传感器”“文化科技与现代服务业”等。
按照要求，项目牵头申报单位和参与单位应为中国大陆境内注册的科研院所、高等学校和企业等，注册时间需在2020年6月30日之前，具有较强的科技研发能力和条件等。本次申报实行无纸化申请，申报单位可登录国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn)，按照项目申报指南相关要求填写预申报书，填报截止时间为7月8日，咨询电话：63910557。(洛报融媒记者 戚帅华)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605