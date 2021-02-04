国家重点研发计划“十四五”重点专项开始申报

28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展国家重点研发计划“十四五”重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展国家重点研发计划“十四五”重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

国家重点研发计划“十四五”重点专项由科技部组织，主要针对事关产业核心竞争力、整体自主创新能力等重大科学技术问题，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。本次申报的重点专项包括“信息光子技术”“交通基础设施”“新能源汽车”“智能传感器”“文化科技与现代服务业”等。

按照要求，项目牵头申报单位和参与单位应为中国大陆境内注册的科研院所、高等学校和企业等，注册时间需在2020年6月30日之前，具有较强的科技研发能力和条件等。本次申报实行无纸化申请，申报单位可登录国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn)，按照项目申报指南相关要求填写预申报书，填报截止时间为7月8日，咨询电话：63910557。(洛报融媒记者 戚帅华)