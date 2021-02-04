洛阳：儿童免费乘坐公交车身高标准提高至1.3米

今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。

今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。

洛阳市公交集团相关负责介绍，本次调整涉及该集团旗下137条运营线路，将如期调整。

洛阳交运集团制定相关实施方案，对全市72条城乡公交线路进行调整，涉及多个县区：

市内16条

901路、902路、903路、904路、905路、906路、907路、909路、920路、926路、927路、966路、967路、969路、996、998路。

偃师14条

801路偃师汽车站—洛阳汽车站；

802路偃师火车站—启明南路与九都东路交叉口；

803路偃师高中-高铁站；

805路牛庄-洛阳站；

806路偃师汽车站—洛阳龙门站；

807路偃师汽车站—洛阳汽车站；

区内1路、2路、3路、7路、101路、102路、102路、108路。

孟津7条

301路孟津站-洛阳汽车站；

302路孟津站-洛阳汽车站；

305路孟津站-洛阳龙门站；

区内311路、312路、313路、吉利6路。