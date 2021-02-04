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洛阳：儿童免费乘坐公交车身高标准提高至1.3米
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.28 16:08

　　今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。

　　洛阳市公交集团相关负责介绍，本次调整涉及该集团旗下137条运营线路，将如期调整。

　　洛阳交运集团制定相关实施方案，对全市72条城乡公交线路进行调整，涉及多个县区：

　　市内16条

　　901路、902路、903路、904路、905路、906路、907路、909路、920路、926路、927路、966路、967路、969路、996、998路。

　　偃师14条

　　801路偃师汽车站—洛阳汽车站；

　　802路偃师火车站—启明南路与九都东路交叉口；

　　803路偃师高中-高铁站；

　　805路牛庄-洛阳站；

　　806路偃师汽车站—洛阳龙门站；

　　807路偃师汽车站—洛阳汽车站；

　　区内1路、2路、3路、7路、101路、102路、102路、108路。

　　孟津7条

　　301路孟津站-洛阳汽车站；

　　302路孟津站-洛阳汽车站；

　　305路孟津站-洛阳龙门站；

　　区内311路、312路、313路、吉利6路。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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