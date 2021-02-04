洛阳：儿童免费乘坐公交车身高标准提高至1.3米

今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。
今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。
今日，洛报融媒记者从洛阳交运集团、洛阳市公交集团获悉，6月1日起，全市儿童免费乘坐公交的身高标准提高至1.3米。
洛阳市公交集团相关负责介绍，本次调整涉及该集团旗下137条运营线路，将如期调整。
洛阳交运集团制定相关实施方案，对全市72条城乡公交线路进行调整，涉及多个县区：
市内16条
901路、902路、903路、904路、905路、906路、907路、909路、920路、926路、927路、966路、967路、969路、996、998路。
偃师14条
801路偃师汽车站—洛阳汽车站；
802路偃师火车站—启明南路与九都东路交叉口；
803路偃师高中-高铁站；
805路牛庄-洛阳站；
806路偃师汽车站—洛阳龙门站；
807路偃师汽车站—洛阳汽车站；
区内1路、2路、3路、7路、101路、102路、102路、108路。
孟津7条
301路孟津站-洛阳汽车站；
302路孟津站-洛阳汽车站；
305路孟津站-洛阳龙门站；
区内311路、312路、313路、吉利6路。
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