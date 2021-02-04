洛阳地铁2号线力争6月底前“电通”　今年年底前将开通初期运营

28日上午，洛阳地铁2号线建设开展党史学习教育党建引领促项目攻坚活动，成立4支党员突击队，推动2号线各项建设再掀新热潮，力争6月底前实现2号线“电通”目标。

28日上午，洛阳地铁2号线建设开展党史学习教育党建引领促项目攻坚活动，成立4支党员突击队，推动2号线各项建设再掀新热潮，力争6月底前实现2号线“电通”目标。

洛阳地铁2号线一期工程贯穿洛阳南北发展轴，按照市委市政府的既定任务节点，今年年底前将开通初期运营。目前，2号线已经实现洞通，下穿洛河段正在进行铺轨作业，供电系统安装施工已完成85%。2号线建成后，将与地铁1号线实现组网运营，将会极大方便市民的生活，促进城市发展。

这次活动主题是“洛阳地铁党旗红 联建共建保电通”。洛阳市轨道交通集团与2号线供电施工单位中铁电气化局的4个党支部开展党组织联建共建活动，成立4支党员突击队，对电力施工进行最后的攻坚。

电力管线施工和内外部装修是2号线现阶段建设的重点。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，目前洛阳地铁2号线正线接触网及变配电专业施工已经接近尾声，按照洛阳市委市政府部署，下一步将落实“马路办公”要求，加强现场调度指挥，对轨道铺设、电力线路安装、车站装修等工序实施交叉施工，力争6月底前实现“电通”。(洛报融媒记者 李东慧 文/图 通讯员 李培养 郭炫叶)