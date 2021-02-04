注意！洛阳凯旋路与解放路口中心区域将围挡施工

28日，记者从市交警支队获悉，因洛阳轨道交通2号线凯旋路人防改造需要，6月1日起，凯旋路与解放路交叉口中心区域围挡施工。

28日，记者从市交警支队获悉，因洛阳轨道交通2号线凯旋路人防改造需要，6月1日起，凯旋路与解放路交叉口中心区域围挡施工。

凯旋路与解放路交叉口中心区域围挡宽18.2米、长32.5米，施工周期为3个月。围挡施工后，解放路南北方向直行车辆从围挡区域东西两侧绕行，其余原有机动车道不变。

据了解，本次围挡采取交通试验和正式围挡两个步骤进行。有关部门将通过交通试验，监测交通流量和交通变化，并进一步优化保通措施，然后再正式围挡施工。

交警部门提醒，市民出行如需经过围挡施工区域，应提前规划出行线路和时间，按照交通标志的指示和现场保通人员的指引，自觉遵守交通规则，服从交管人员的指挥。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)