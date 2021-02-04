与嫌疑人隔空喊话5小时 民警帮村民追回10100元

孩子的同学发QQ消息称家人住院急需用钱，栾川一名男子帮孩子给同学转过去万余元，后发现被骗。办案民警与犯罪嫌疑人隔空喊话、斗智斗勇5个小时，终将钱追回。28日，民警讲述了事情经过。

孩子的同学发QQ消息称家人住院急需用钱，栾川一名男子帮孩子给同学转过去万余元，后发现被骗。办案民警与犯罪嫌疑人隔空喊话、斗智斗勇5个小时，终将钱追回。28日，民警讲述了事情经过。

23日10时许，栾川县狮子庙镇居民刘先生来到栾川县公安局狮子庙派出所，求助称被骗了万余元，值班民警刘梦台与同事郑盼盼接待了他。刘梦台了解到，刘先生的女儿玲玲(化名)是一名高中生，当日早上，玲玲收到同学发来的QQ信息，称其妹妹住院急需用钱，让玲玲往指定账户转点钱，玲玲未核实信息真伪，便让刘先生帮忙给同学转钱，分3次转过去10100元。玲玲发信息询问同学是否收到钱，发现已被拉黑，给同学打电话核实，得知对方的QQ号被盗，压根没让她转过钱，她这才意识到被骗，赶紧让刘先生报警。

刘梦台与同事调取银行流水发现，刘先生被骗的钱汇到贵州遵义某银行账户上，开户人为任某。“我们查到了任某的联系方式。”刘梦台说，他打通任某的电话后亮明警察身份，任某承认收到了这笔钱，称银行卡被其公司借用，不清楚怎么回事儿。民警说明利害关系，要求任某尽快将钱返还。

当日15时许，刘先生收到任某返还的钱。随后，刘先生制作锦旗向民警表示感谢。刘梦台提醒，遇到熟人通过网络求助转钱，不要急着转，一定当面或打电话核实，确认是本人再转不迟，以免被骗。目前，此案正在进一步调查。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图)