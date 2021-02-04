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全市工业经济运行重点工作会召开

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.28 09:01

　　昨日，全市工业经济运行重点工作会召开，分析研判当前工业经济运行、重点工业项目建设及产业集聚区二次创业等工作，部署推动下一步重点工作。

　　今年前4个月，我市工业经济运行整体较为平稳，规模以上工业增加值同比增长12.7%，工业用电量同比增长20.13%；规模以上制造业增加值同比增长12.5%；规模以上工业企业利润总量同比增长1.99倍，利润率达到6%，为历年来最高水平；60家重点企业产值同比增长31%。在项目建设方面，全市百日攻坚工业项目今年前4个月累计完成投资225.5亿元，占全年计划投资的36.4%；计划新开工项目154个，实际开工项目164个；计划竣工项目10个，实际竣工17个。

　　会议指出，要在经济运行分析上持续发力，加强数据挖掘研判，围绕预期目标进行精准调度。要在服务企业上持续发力，以“四企”活动为抓手，不断提高政府满意度美誉度。要在项目建设上持续发力，狠抓项目建设“牛鼻子”，为稳步提高工业投资、加快产业结构调整积蓄力量。要在场域载体建设上持续发力，加速构建“强磁场”，确保今年上半年规模以上工业增加值增长12%以上。

　　副市长侯占国参加会议。(记者 陈曦)
[ 责任编辑：崔利利]
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