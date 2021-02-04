洛阳组织召开全市激励保护党员干部担当作为工作推进会

昨日，我市组织召开全市激励保护党员干部担当作为工作推进会，对此项工作再加压、再推进、再提升。 昨日，我市组织召开全市激励保护党员干部担当作为工作推进会，对此项工作再加压、再推进、再提升。 市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。他强调，要强力正风反腐，着力营造风清气正的政治生态，惩治腐败要“零容忍”，强化震慑要“全覆盖”，作风顽疾要“严纠治”，持续倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向。要提高监督执纪执法质效，最大限度降低案件影响，严格落实问题线索快速办理规定，高质高效回复党风廉政审核意见，强化案件办理情况督查督办。要贯通融合纪法情理，不断释放执纪执法温度，精准定性量纪，科学规范问责，严格落实“三个区分开来”。要抓紧抓实“治未病”工作，促使党员干部不犯错误，廉政教育常态长效，监督检查抓早抓小，制度建设管用真用。要切实维护合法权益，激发干事创业内生动力，严厉打击诬告陷害，主动及时澄清正名，跟踪开展暖心回访。要为敢于担当的干部担当、为敢于负责的干部负责，激励保护党员干部担当作为的内生动力，为洛阳全面建设社会主义现代化强市凝聚强大动力。 副市长、市公安局局长李保兴参加会议。 (记者 郭飞飞)