学党史争做时代新人 悟思想激扬青春力量

昨日，市委常委、宣传部部长王飞到洛阳幼儿师范学校，与师生代表交流党史学习心得体会，并以“从党史中汲取营养和力量，争做担当民族复兴大任的时代新人”为题为广大师生讲专题党课。

昨日，市委常委、宣传部部长王飞到洛阳幼儿师范学校，与师生代表交流党史学习心得体会，并以“从党史中汲取营养和力量，争做担当民族复兴大任的时代新人”为题为广大师生讲专题党课。

王飞围绕“青年为什么要学习党史”“把握学党史的重点”“如何学以致用、争做时代新人”三方面同大家进行交流分享。她指出，广大青年要通过学党史深刻认识今天的幸福生活来之不易，真正感悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，坚定不移听党话、跟党走；要在学习中激发责任感和使命感，做好建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的“接棒人”。要全面了解党的奋斗历程和伟大成就，坚定理想信念、明确方向；要深刻感悟党的光荣传统和优良作风，传承红色基因、砥砺品格；要善于总结党的实践创造和历史经验，从中汲取智慧力量、奋发向前；要深入践行社会主义核心价值观，立大志、爱祖国、勤学习、讲品德、能奋斗，不断锤炼自己、完善自己、提升自己。

王飞强调，洛阳幼儿师范学校要把开展党史学习教育同落实立德树人的根本任务结合起来，统筹推进思政课程与课程思政建设，在融入日常中潜移默化地教育学生、引领学生，努力培养学生成为有大德大爱大情怀的社会主义建设者和接班人，为加快建设现代化洛阳都市圈增光添彩。(记者 何奕儒)