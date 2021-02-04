新安县人民法院审理一起涉黑案件（扫黑除恶进行时）

近日，新安县人民法院公开开庭审理司某伟等39名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案。

近日，新安县人民法院公开开庭审理司某伟等39名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案。

公诉机关指控，自2013年以来，被告人司某伟纠集曹某、姬某某等39名被告人，采取暴力手段或者以暴力相威胁，有组织地实施强迫交易、寻衅滋事、非法采矿、非法拘禁、故意毁坏财物、开设赌场等违法犯罪活动，其中犯罪事实24起，违法事实13起，具备黑社会性质组织的行为特征。

以司某伟为首的39人黑社会性质组织参加人数多、社会影响大，在以新安县城区为中心的周边地区，有组织地实施暴力等各类违法犯罪活动，严重破坏了当地社会经济、管理和生活秩序，造成重大恶劣社会影响。

公诉机关认为，司某伟等39名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、开设赌场罪、非法采矿罪、故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪等追究刑事责任。

庭审过程中，合议庭围绕公诉机关指控的犯罪事实展开法庭调查，并依法进行了举证、质证、辩论及最后陈述等庭审程序，充分保障了诉讼参与人的各项权利。在法庭辩论环节，控辩双方对本案的事实认定、定罪量刑及法律适用、涉案财产等均充分发表了意见。39名被告人分别作最后陈述，全部当庭自愿认罪认罚。

部分人大代表、政协委员及政法单位、机关学校、被告人近亲属代表200余人在现场或专门设置的旁听区通过视频旁听庭审。

庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。(记者 申利超 通讯员 宋琼)