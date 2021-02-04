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深化党史学习教育增动力 推动项目顺利实施办实事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.28 08:44

　　昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往联系分包的重点企业中色科技股份有限公司，就该公司参与投资建设的西工区瞿家屯城中村改造项目进行督导调研。

　　杨炳旭一行首先来到项目安置区，对竣工房屋的交付使用、物业管理、水电供应等情况进行详细询问了解，随后主持召开座谈会，全面梳理解决项目安置区、开发区建设过程中存在的问题，明确任务节点，压紧压实责任，扎实推动项目顺利实施。

　　杨炳旭强调，要提高政治站位，以对党和人民高度负责的政治态度，把加快项目建设步伐作为深化党史学习教育、切实为民办实事的实际行动，作为落实洛阳城市有机更新暨老旧小区改造工作推进会精神的重要举措，确保近期取得实质性成果，年底前遗留问题“大头落地”。要本着依法依规、求同存异、注重创新、妥善解决的原则，完善各类审批手续，项目各权益方切实履行责任义务，积极扎实推动工作落实。要集中力量解决项目安置区现存问题，制订具体方案，狠抓工作落实，限期将竣工房屋全部交付使用，保证搬迁居民顺利、满意入住。要依法依规做好项目开发区的水源井迁建、地面附属物清理、土地出让等工作，为开工建设创造良好条件。要实行项目推进例会机制，明确任务，落实责任，强化督办，形成合力，推动项目建设顺利实施。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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