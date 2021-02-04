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洛阳贯彻落实新发展理念 以治水兴水新成效 提升城市品位、推动高质量发展（书写好治水兴水洛阳答卷）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.28 08:43

　　经济社会高质量发展，离不开水资源的有力支撑。习近平总书记在南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，统筹发展和安全，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学推进工程规划建设，提高水资源集约节约利用水平。

　　近年，我市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇，牢固树立新发展理念，准确把握水利改革发展总基调，围绕全市“9+2”工作布局和洛阳都市圈建设，扎实推进治水兴水，为洛阳经济社会高质量发展提供了有力支撑。

　　提升品位，做足水文章

　　审视洛阳城市水系布局，黄河、洛河、伊河、涧河、瀍河“五河汇洛”，周边又有小浪底、西霞院、陆浑、故县、前坪等大型水库环绕，形成了北方地区较为明显的水资源优势。

　　近年，我市积极围绕盘活水资源、做好水文章，进一步改善生态环境、增进民生福祉，城市品位不断提升。

　　以水兴业，厚植发展优势。我市深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，因地制宜发展生态农业、生态旅游、健康养老等，谋划实施黄河流域生态保护和高质量发展项目1104个、总投资2万亿元，推进生态产业化、产业生态化。

　　以水开放，激发创新活力。我市坚持把水体治理与“城市双修”、城建提质紧密结合，通过不断完善城市功能、提升生态品质，吸引人才，带动资本、技术、项目、产业集聚，打造创业创新的新高地。

　　以水彰文，传承历史文脉。我市突出“中华源·黄河魂”主题，保护固态、传承活态、发展业态，二里头夏都遗址博物馆展示“最早中国”、隋唐洛阳城国家历史文化公园勾勒盛唐气象、“东方博物馆之都”彰显厚重底蕴，“两节一会一论坛”品牌影响力持续提升，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加熠熠生辉。

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[ 责任编辑：崔利利]
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