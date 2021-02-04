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高三学生跳河轻生 男子见状也跳下去……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.28 09:03

救人者李群星

　　26日早上7点多，在北汝河汝阳县城隆盛大桥段，一名男孩从桥上跳下轻生，在河边锻炼的男子李群星见状迅速跳入水中，将男孩成功救上岸。

　　“我当时在河边打乒乓球，突然听到有人喊‘有人落水了’，循声望去发现有人在河里挣扎。”李群星说，他扔掉球拍一个鱼跃跳入水中，向河中央游去。

　　与此同时，有热心群众从桥上抛下救生圈，并喊话让落水者抓住救生圈。大约2分钟后，李群星游到落水者附近。此时，落水者已抓住救生圈，但仍时沉时浮不停呛水。李群星迅速绕至落水者后方，一把抓住对方上衣，另一只手奋力击水朝岸边游去。

　　“往返少说有200米，上岸时我两条腿直打战，浑身没一点力气。不过，最终男孩没事儿，我觉得值了。”李群星说，辖区派出所民警赶来后联系了男孩的家人，他配合警方做完笔录就离开了。

　　今年46岁的李群星是汝阳县城一家饭店的厨师，同事们得知他救人的事迹后纷纷竖起大拇指。事后，李群星得知，轻生男孩是一名高三学生，由于学习压力大，加上和家人闹了点矛盾，才做出了过激行为。

　　李群星说，他从小在河边长大，水性还算不错，但事后仍心有余悸，希望大家遇到类似情况要沉着冷静，选择最佳救人方式，千万不要盲目下水。(记者 郭学锋 通讯员 陈雨 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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