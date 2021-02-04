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【河洛党史故事】温沟阻击战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.28 08:38
翻修后的石寨门

　　温沟阻击战旧址位于伊川县吕店镇温沟村。温沟村地处丘陵，得名于围绕在村子四周的深沟，曾被誉为河洛大地上的“小苏区”。

　　1944年春，日寇铁蹄踏进伊川。温沟村地下党组织保持高度警惕，一旦发现敌人有动静，就迅速组织群众转移到村外。5月的一天，天刚亮，一队敌人就来到温沟抢劫。

　　敌人来到村口，发现寨门被堵得结结实实，便用石头猛砸，听不到动静便拿来梯子向上爬。这时，村里的共产党员和青壮年手拿大木杈，只要敌人一露头，就将其狠狠地戳下去。

　　敌人见攀爬入寨无法实现，便找来镢头，企图从寨墙下挖洞进入。寨门上的人也及时调整策略，找来石头往下砸去，密集如雨点的落石打得敌人连连后退。

　　最后，敌人从一个缺口爬上寨墙，开枪射击。村内还没有撤退的人听到枪声，迅速隐蔽起来。敌人进村后四处不见人影，害怕中计，便慌张撤离。

　　6月的一天，日寇又纠集了100多名日伪军和汉奸，扛着机枪向温沟扑来。一得到消息，村内民兵在党组织的指挥下立即分成三路，隐蔽在庄稼地里。

　　当敌人走近后，温沟民兵迅速对其进行夹击。只听枪声，不见人影，敌人顿时乱了阵脚。民兵见状，开始近距离与敌人拼杀。陷入包围圈中的敌人没过多久便仓皇撤退。

　　在温沟阻击战中，温沟村村民获得了不少战利品。更为重要的是，人们逐渐意识到，在共产党的领导下，看似强大的敌人并非不可战胜。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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