洛阳民警在线开“反诈课堂” 成功阻止女孩汇款

近日，市民高先生到北京看女儿，恰好发现女儿正遭遇电信网络诈骗，他当即打电话向洛阳警方求助。民警在线劝说，成功阻止对方给骗子汇款。高先生的反诈意识得到民警肯定，而他说，这离不开我市警方强力推进反诈宣传。

民警汪连生

近日，市民高先生到北京看女儿，恰好发现女儿正遭遇电信网络诈骗，他当即打电话向洛阳警方求助。民警在线劝说，成功阻止对方给骗子汇款。高先生的反诈意识得到民警肯定，而他说，这离不开我市警方强力推进反诈宣传。

怀疑女儿遭遇电信网络诈骗，他向家乡警方求助

高先生是涧西区一所中学的教师，本月12日，他到北京看望正在读大学的女儿。下高铁后，他联系女儿小高，但对方电话一直占线，直到近一个小时后才接通。

高先生在电话里听出了小高的惊慌，他急忙赶到学校与女儿见面。“原来，我下高铁给闺女打电话那会儿，她正在接一个诈骗电话。”高先生说，当时，一个自称是民警的男子给小高打电话，说她的银行卡涉嫌一起洗钱案，要求她把所有资金都转到公安机关的“安全账户”接受查验，且由于“案件”涉密，她不能挂电话，也不能告诉任何人。第一次接到这样的电话，小高被吓坏了。她见到高先生时，正准备到银行汇款。

高先生判断女儿遇到了电信网络诈骗，他极力劝说，但女儿半信半疑。为让女儿安心，他想到了长安路派出所民警汪连生。“汪警官经常到我们学校做反诈宣传，还给老师们留了手机号码，我觉得他一定能说通我闺女。”高先生说。

民警在线开“反诈课堂”，成功阻止女孩向骗子汇款

接到高先生的电话，汪连生判断小高确实遇到了电信网络诈骗。

“我是洛阳市公安局涧西分局长安路派出所民警汪连生，刚才给你打电话的人绝对不是民警，你遇到的是典型的‘冒充公检法’电信网络诈骗。”汪连生通过电话，给小高详细讲了“冒充公检法”电信网络诈骗的特征及辨别方法：“公检法”不会通过电话、网络等方式办案；不会通过QQ、微信、短信等形式发“拘捕令”；没有所谓的“安全账户”；不会要求当事人以转账、汇款等方式查验资产的合法性；不会以任何理由、任何方式向当事人索要钱财及银行卡密码、验证码等重要信息。

听完汪连生的“反诈课堂”，小高悬着的心终于放下。得知她第二天有场重要考试，汪连生又宽慰她调整好心态，不要受诈骗电话影响。

我市持续推进反诈宣传，有效遏制电信网络诈骗

“通过这件事可以看出来，高先生的反诈意识比较强。”汪连生说。

面对肯定，高先生却说，都是民警反诈宣传做得好。“长安路派出所的民警经常到我们学校进行反诈宣传，还在学校门口放了反诈宣传牌，通过耳濡目染，我防范电信网络诈骗的意识比以前增强了很多。”他说。

高先生反诈意识的增强，是我市警方持续推进反诈宣传取得成效的一个缩影。记者从市公安局获悉，自党史学习教育开展以来，我市警方将反诈工作作为“我为群众办实事”实践活动和建设“平安洛阳”的重要内容，开展多种形式的全民反诈宣传。以涧西分局为例，该局将反诈宣传作为“一把手”工程来抓，联合辖区多部门建立联席会议制度，深入社区、学校和企事业单位，通过反诈宣讲、反诈视频、反诈试卷、反诈承诺书、“致群众的一封反诈信”等形式，形成多方位、立体化的反诈宣传态势，有效遏制了电信网络诈骗。(首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 戚军锋 文/图)